بالأسود.. هدي الإتربي تخطف الأنظار في لوس أنجلوس

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هدي الإتربي علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عدة صور ولقطات من عطلتها الصيفية في شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

أحدث ظهور لـ هدي الإتربي

وظهرت هدى الإتربي في بـ "لوك" جريء، مرتدىه ترينج ليجن مجسم اسود اللون، وميكب يتناسب مع الاطلالة، ووضعت علي شعرها كاب أسود.

آخر أعمال الفنانة هدى الأترب

كان آخر أعمال هدى الأتربي، هو مسلسل «العتاولة»، الذي عُرض فى رمضان الماضي، وجسدت خلال الأحداث شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتعمل في أحد الفنادق وتحاول تغيير واقعها، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة.

ابطال مسلسل العتاولة

وشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

نبذة عن هدي الإتربي

هي فنانة مصرية درست في كلية الحقوق تنفيذًا لرغبة والدتها، من مواليد عام 1989، وعملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه، وكانت بدايتها في التمثيل عندما ذهبت إلى مهرجان سينمائي في الإمارات لتقابل بالصدفة شخصًا تعرفه كان في زيارة صديقه المخرج الذي كان يبحث عن بطلة لفيلم قصير من إخراجه ليرشحها للمخرج ودخلت من خلاله في المجال الفني.