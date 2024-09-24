القاهرة - محمد ابراهيم - تعاطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الشعب اللبناني، خلال ستوري علي صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، عبرت عن حزنها الشديد بسبب الأحداث المؤلمة التي تعيشها لبنان.

ياسمين عبد العزيز تتعاطف مع الشعب اللبناني بصورة

وكتبت ياسمين عبد العزيز ستوري تعبر فيها عن حزنها من استهداف مناطق في لبنان أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا، وكتبت: "بردا وسلامًا على لبنان".

الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان

ومن جانب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه استهدف نحو 800 هدف تابعة لـ حزب الله في لبنان منذ بداية الغارات الجوية، وقال:" “استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة؛ هاجم الجيش الإسرائيلي، المباني التي كان حزب الله يخفي فيها الصواريخ والقذائف، ومنصات الإطلاق، والطائرات المسيرة، وغيرها من البنى التحتية العسكرية”.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل بعنوان “وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام، إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

وسبق، وتعاونت ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020، حيث ناقش المسلسل قضية الطلاق، ظهرت من خلاله ياسمين عبد العزيز زوجة الفنان شريف منير خلال أحداث المسلسل واسمها غالية عبد الرحمن.

ابطال مسلسل ونحب تاني ليه

وضم المسلسل بطولة: ياسمين وكريم فهمي، وأحمد صلاح حسني، شريف منير، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، محمد عز، ثراء جبيل، إيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وتحت قيادة المخرج مصطفى فكري، وايضا يتعاونا في مسرحية جديده.

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، الذي عر في رمضان 2023، العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي.