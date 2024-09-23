أول رد من رانيا فريد شوقى عن خبر اعتزالها

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة رانيا فريد شوقى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن خبر اعتزالها قائلة “ أنا لم اعتزل التمثيل نهائيًا، وهذا الخبر كاذب”

و أردفت حديثها “ قالك رانيا اعتزلت التمثيل كل ده عشان نشرت بوست يخص زميلي كريم الحسيني لإني تأثرت بكلامه وبعتز بصداقته واحترم موهبته ولازم نعترف ان في مشاكل في المجال الفني وبنحاول نساعد بعض هو كتب إنه اعتزل السعي في الوسط الفني واعتزل ما يؤذيك وكلامه كله بصيغه مذكر وكله معلومات فنيه عنه كفنان زي ما شيرت قبلها بيوم بوست بردو لاحمد عزمي”

رانيا فريد شوقى

و أشارت" بحاول أساعد خدتوا البوست وعملتوا خبر كاذب بسبب إن اللي بيشوف مش بيقرا كل الكلام ولا بيركز فيه ولا حد بيراجع الخبر المهم الحق انزل خبر قبل حد تاني دي مشكله كبيرة لما بعض من السادة الصحفيين مابيقروش البوست كله ولا مركزين إن اسم الزميل مكتوب علي البوست ولا حتي يتصل يسأل قبل ماينزل الخبر يبقي بجد عندنا مشكله كبيرة أو ي "

و استاءت "حزينة بجد احنا بقينا في عشوائية و اعتقد إن كتير من السادة الصحفيين المهنين نفس شعوري لانهم اتعلموا اصول المهنه علي يد أساتذة كبار وأنا من الشخصيات اللي الحمدلله علاقتي بالسادة الصحفيين جيده وليا أصدقاء كتير بعتز بصداقتهم جدا وعشرة عمر جميل ارجو من البعض تحروا الدقه قبل نشر أي خبر احترامي للجميع"

منشور رانيا فريد شوقى

آخر أعمالها

من جانب آخر كانت آخر أعمالها مشاركتها فى العرض الخاص فى افتتاح ملتقى أولادنا.