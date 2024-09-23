خاص| إلهام شاهين تكشف عن تفاصيل حريق لوكيشن فيلم "الحب كله": استمر 20 دقيقة والتهم 4 ديكورات

القاهرة - محمد ابراهيم - روت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل الحريق الذي نشب منذ قليل بديكور فيلمها الجديد "الحب كله" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان مقررًا أن يبدأ تصويره غدًا.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "كنا هنبدأ تصوير الفيلم بكرا، واللي كانوا هناك بتوع الاكسسوارت وكانوا بيفرشوا خلاص؛ لأن الديكور والشقق والحارة والمحلات كانت خلصت بناء ودهانات وكل حاجة كانت جاهزة".

إلهام شاهين: الحماية المدنية تأخرت في السيطرة على الحريق

وكشفت أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في الديكورات، وقالت: "هما شافوا حريق بدأ ومحدش عارف أيه أسبابه أو بدأ إزاي، فاستدعوا الحماية المدنية الموجودة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي واستغرقت 20 دقيقة عشان توصل، وده وقت طويل جدا، الحماية المفروض تكون مستعدة وجاهزة لأي حالة طوارئ وتعمل على حلها في ثواني".

للمرة الثانية.. النار تلتهم لوكيشن "جودر"

وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى خسائر فادحة في الديكورات، ليس فقط لفيلمها، بل أيضًا لأعمال أخرى، مضيفة: "النار فضلت 20 دقيقة ماسكة في الخشب والخيش والدهانات، لذلك الحريق انتشر ووصلت لأربع ديكورات لأعمال مختلفة، منهم ديكور مسلسل جودر ألف ليلة وليلة".

إلهام شاهين متسائلة: إيه حكاية الحرائق في الأحياء الشعبيَّة؟!

وتابعت: "ده مش أول حريق يحصل في استوديو، من سنة تقريبا حصل حريق في استوديو الأهرام والحي الشعبي في استوديو مصر، فإيه حكاية الحرائق في الأحياء الشعبيَّة؟!، لازم يكون فيه استعدادات وليه الحماية المدنية متبقاش جاهزة!".

إلهام شاهين عن حريق ديكور فيلم "الحب كله": خطر وخراب ومجهود بيروح على الفاضي

واستكملت: "الديكورات دي بيستخدموا فيها مواد قابلة للاشتعال زي الجاز والتنر، وفيه أنواع من الدهانات لو اتحطت في حرارة عالية بتولع لوحدها، والحاجات دي لازم تتأمن كويس؛ لأنها خطر وخراب وفلوس بتدفع ومجهود ناس بيروح على الفاضي وتعطيل للعمل".

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

الجدير بالذكر أنه اندلع حريق هائل في الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي امتد ليشمل لوكيشن جعفر العمدة وأكثر من لوكيشن، وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، ولاتزال محاولات إطفاءه والسيطرة عليه مستمرة.