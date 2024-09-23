أنغام تحقق نجاح جديد بألبوم "تيجي نسيب" يصل إلى 50ميلون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم -



سجل ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب" نجاح جديد يُضاف له حيث سجل نسب مشاهدة عالية في وقت قياسي وصلت هذه المشاهدات عبر يوتيوب إلى ما يزيد عن 50 مليون مشاهدة.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب





يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.



الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

كلمات أغنية "تيجي نسيب"

تيجي نسيب

تيجي نجبها في النصيب

تيجي نقول ما إحناش لبعض

وبينا بُعد تغيب وأغيب

تيجي نضيع

تيجي إحنا الإتنين نبيع

تيجي نعلق في المشانق

مين مخنوق مين اللي خانق

يلا نشهد الجميع

إحتمالات الفراق

كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق

بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب

ما تبصليش

في حاجات ما بتتحكيش

إبعد وروح دوس ع الجروح

موت في ناس علشان تعيش

مبروك عليك

مبروك اللمعة اللي في عينيك

مبروك خلاص إنت إنتصرت

وأنا إنهزمت وإنكسرت

وبإيديك حرام عليك

إحتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب