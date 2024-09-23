في ذكرى ميلاد هند علام.. محطات من حياة شقيقة هدى سلطان ومحمد فوزى

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 23 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة هند علام، والذي كانت تسعي للغناء والمجد والشهرة، فراحت تغني وتحسن من ادائها، وغنت في طنطا ثم نزحت للقاهرة حيث المجد والشهرة، وهي شقيقه الفنانة هدي سلطان والفنان محمد فوزي، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة هند علام..

حياة هند علام

ولدت زوزو عبدالسلام عبدالعال وشهرتها "هند علام"، في 23 سبتمبر سنة 1916 في كفر أبو جندي قرب مدينة طنطا في محافظة الغربية، وهي شقيقة الفنانة هدى سلطان والمطرب محمد فوزي، واختلفت أسمائهم حيث كانوا 25 ابنًا وابنة ولدوا لأب كان يُدعى الشيخ عبدالعال حبس الحو، الذي تزوج ثلاث مرات، وكان قارئًا للقرآن في المناسبات الدينية وسرادقات العزاء دون مقابل، ولكنه عمل بالزراعة ليكسب قوت يومه، وكانت تعاني من مرض السمنة طيلة حياتها، وتوفيت في 21 أبريل عام 1997 في صمت تام.

مسيرة هند علام الفنية

سافرت هند علام إلى القاهرة مع الفنانة "فتحية محمود" في مسرحها ثم على مسرح "نيو أريزونا"، عملت مع كبار الملحنين مثل محمود الشريف وشقيقها محمد فوزي، وعبدالعظيم عبدالحق وسيد مكاوي وأحمد صدقي ومحمود كامل، قدمت 4 أفلام فقط وهي "إديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي"، وفيلم "إضراب الشحاتين"، وأدت أغنيات فيلم "أنا وقلبي"، وشاركت في دويتو "دوت الخليج بان" مع إسماعيل شبانة، شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من ألحان فؤاد حلمي.

أبرز أعمال هند علام

كانت محطات هند علام الغنائية هي أغنيات: "ساعة الحظ ما تتعوضشي، وتعجبني يا واد تعجبني، وبلاش عتاب، وكل ما أنوي على القساوة، وظالماني ليه، وشوف الجنة، والدنيا بخيلة"، فضّلت الفنانة هند علام الزواج والاستقرار على الغناء، ولكنها عادت بعد سنوات حينما انفصلت عن زوجها، وأسمعت صوتها لبعض الملحنين، فشجعها الملحن أحمد صدقي، عام 1952 شاركت في أول عمل سينمائي لها وهو فيلم “إديني عقلك” مع إسماعيل ياسين، وفي عام 1955 شاركت في فيلم “ليالي الحب” مع الفنان عبد الحليم حافظ، ثم في عام 1957 شاركت في فيلم “أنا وقلبي” مع مريم فخر الدين، وعماد حمدي، واخر افلامها كان عام 1967 وهو “إضراب الشحاتين” مع لبنى عبد العزيز، وكرم مطاوع، وتحية كاريوكا، وقد أدت في الفيلم شخصية منيرة المهدية لتبتعد من حينها عن الفن نهائيا.