ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي لتنظيف البيئة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

محاضرة حول دور المرأة في حماية البيئة

احتفالا باليوم العالمي لتنظيف البيئة، أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، محاضرة بعنوان "مساهمة المرأة في الحفاظ على البيئة" بالتعاون مع قسم المرأة بالفرع.

أهمية تمكين المرأة في التنمية المستدامة

أوضح الأديب أحمد قرني، الدور الإيجابي للمرأة في النهوض بالمجتمع من خلال توعية الأبناء بالحفاظ على البيئة، مشيرا إلى ضرورة تمكين المرأة من خلال إعداد البرامج التوعوية في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اليوم العالمي لتنظيف البيئة: دعوة للحفاظ على كوكبنا

وتحتفي دول العالم باليوم العالمي لتنظيف البيئة في يوم 20 سبتمبر من كل عام، كدعوة للحفاظ على البيئة نقية، والتعريف بأهمية أنشطة التنظيف من أجل بناء عالم أكثر استدامة.

احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أعدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "مولد المصطفى"، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

ورش فنية لتعزيز الثقافة الشعبية

كما نفذ فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ورشة تصميم عروس المولد بالفوم الملون، بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي بالفرع، تدريب سناء قناوي وغادة عمر، تلاها ورشة تصميم لوحات لعناصر من الفن الشعبي.

أنشطة ثقافية متنوعة

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة، ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.