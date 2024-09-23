بعد تأجيله.. الموعد الجديد لمؤتمر صحفى لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة مساء الخميس ٢٦ سبتمبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

دار الاوبرا

تأجيل مؤتمر الصفحى لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

من جانب آخر كان من المقرر أن يتم عقد المؤتمر الصحفى فى السادسة مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.