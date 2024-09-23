الأوبرا تستقبل باليه سان بطرسبرج الروسية في الموسم الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية.

الدكتورة لمياء زايد

وقالت الدكتورة لمياء زايد أن فرقة باليه سان بطرسبرج الكلاسيكية الروسية تقدم اولى العروض الاجنبية للموسم الفنى الجديد 2024 - 2025 حيث تؤدي الباليه الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمى تشايكوفسكي، مضيفة أن الزيارة تاتى ضمن جهود وزارة الثقافة لتنفيذ خطط التبادل الإبداعي مع مختلف دول العالم، وتابعت أن العرض يقام لمدة أربعة ليال متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 2، 3، 4 اكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 اكتوبر على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية، مشيرة ان بحيرة البجع يعد احد ابرز الباليهات الكلاسيكية العالمية التى تمثل ايقونة خالدة فى تاريخ الفنون الجادة.

باليه بحيرة البجع

جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع كتب موسيقاه بيتر اليتش تشايكوفسكي في الفترة بين عامى 1875 - 1876 وعرض لأول مرة في موسكو عام 1877 ليبقى أحد الأعمال الكلاسيكية حيث يجمع عالم الخيال المتمثل بالبجعات المسحورات والواقع مجسدًا في الأمير والبلاط، كما قدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة ويعد احد اهم عروض ريبرتوارها الفنى الثرى.