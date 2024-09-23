نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الدراما والسينما.. محمد رجب يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غيابه أكثر من 6 أعوام، يعود الفنان محمد رجب إلى عالم الدراما مرة أخرى بمسلسل "الحلانجي”، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

تصريحات محمد رجب

وقال محمد رجب في تصريحات صحفية له أن مسلسل الحلانجي سيكون مفاجأة للجمهور، قائلًا: “عاملكم حاجة حلوة أوي في الحلانجي مسلسل اجتماعي كوميدي تشويقي وتقريبا كده فيه كل حاجة وبإذن الله هيعجبكم وهيبقى فتحة خير كبيرة لأعمال جاية”.

كما أكد محمد رجب عن عودته للسينما بفيلم جديد، ولم يكشف عن أي تفاصيل حيث أكتفى بأن يعلن أنه بمرحلة التحضير له حاليًا وسيعلن عن كل تفاصيله بعد توقيع عقود العمل.

آخر أعمال محمد رجب

يُذكر أن آخر أعمال محمد رجب الدرامية هو مسلسل «مشوار الونش» المكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبدالمغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبوداود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبدالقادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.