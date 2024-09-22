نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان حتة مني.. إسماعيل الليثي يروي مأساة فقدان نجله من الطابق العاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي عن حزنه الشديد ومأساته لفقد نجله رضا الشهير بـ ظاظا الليثي،الذي وافته المنية أمس اثر سقوطه من شرفة الطابق العاشر.

وظهر “الليثي” من خلال فيديو قام دوت الخليج الفني بنشره، وهو منهار بالبكاء يعبر عن حزنه الشديد لفقد نجله.

تفاصيل وفاة الطف ظاظا الليثي نجل الفنان إسماعيل الليثي

رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

آخر أعمال إسماعيل الليثي

يذكر أن إسماعيل الليثي قدم العديد من الأغاني الشعبية المتميزة خلال مشواره الفني، أبرزها الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي.