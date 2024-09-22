نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان بيرقص وبيغني قبل ما يموت..إسماعيل الليثي يروي آخر موقف جمعه مع نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى المطرب الشعبي إسماعيل الليثي آخر موقف جمعها مع نجله قائلًا:"كان معايا امبارح عمال يرقص ويغني والعريس والعروسة طلعوا له وهو في العربية من حب الناس ليه".

وأضاف قائلًا:"كنت بتخانق وأقول لوالدته بلاش تنزلوا فيديوهات له كانت تقولي الناس بتحبه وكان ليه دور مع الفنانة منة شلبي بس هو دلوقتي عند ربنا أحسن من الكل".

واستكمل حديثه قائلًا:"أنا عايز الناس تدعيله بالرحمة،وهو كان طيب وجميل وربنا ما يدوق حد اللي أنا دوقته ".

تفاصيل وفاة الطف ظاظا الليثي نجل الفنان إسماعيل الليثي

رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

آخر أعمال إسماعيل الليثي

يذكر أن إسماعيل الليثي قدم العديد من الأغاني الشعبية المتميزة خلال مشواره الفني، أبرزها الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي.