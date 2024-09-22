نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنوبة بكاء.. زوجة إسماعيل الليثي تدخل في حالة انهيار أثناء عزاء نجلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

ظهرت زوجة المطرب إسماعيل الليثي، في عزاء نجلها وهي في حالة من البكاء الهستيري، وبدت لا تستطيع السير، وذلك أثناء مراسم العزاء في منطقة إمبابة، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

تفاصيل وفاة نجل إسماعيل الليثي

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

