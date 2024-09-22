نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة لا تُنسى"… أنغام توجه رسالة شكر لجمهورها بالبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بعد إحيائها حفلها الأخير في البحرين خلال الأيام الماضية، وسط جمهورها الذي دائما يشيد بجمال صوتها وأناقتها.

و نشرت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا لها من خلال الحفل، وأيضًا شاركت متابعيها رسالة شكر لجمهورها بالبحرين قائلة فيها: "من حفل مملكة البحرين، 20 سبتمبر 2024، شكرًا لكم على ليلة لا تنسى ومشاركتكم هذه الليلة الساحرة، أنغام في البحرين".

الفنانة أنغام من حفلها الأخير بالبحرين

آخر أعمال الفنانة أنغام

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، هو ألبوم "تيجي نسيب"، ويتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ11 كليب من ألبوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

و يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.



الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم "بنعمل حاجات" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية "مكانش وقته" من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مادي، وأغنية "هقولك إيه" ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية "بقالك قلب" من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

و تحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.