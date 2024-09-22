نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدموع.. إسماعيل الليثي يتلقى واجب عزاء نجله ضاضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل مراسم العزاء للطفل الراحل ظاظا الليثي ابن الفنان اسماعيل الليثي في منطقة إمبابة، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وظهر الفنان إسماعيل الليثي منهار من البكاء في العزاء،وظهر يستقبل الوافدين لأداء واجب العزاء.

تفاصيل وفاة نجل إسماعيل الليثي

رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

آخر أعمال إسماعيل الليثي

يذكر أن إسماعيل الليثي قدم العديد من الأغاني الشعبية المتميزة خلال مشواره الفني، أبرزها الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي.