نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مسرحية "الأرتيست" على مسرح الهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحي "الأرتيست" في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح هدى وصفي، يستمر العرض حتى 29 سبتمبر الجاري.

طاقم العمل والإنتاج

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وهو من تأليف وإخراج محمد زكي، يشارك في تمثيل المسرحية مجموعة من الفنانين، من بينهم هايدي عبد الخالق، وفاطمة عادل، وإيهاب بكير، ومحمد زكي، بالإضافة إلى أحمد الجوهري، ومحمود حلواني، وريم مدحت، وغيرهم من الفنانين الشباب.

الإخراج والديكور

تولى تصميم الديكور فادي فوكيه، بينما قام أبو بكر الشريف بإدارة الإضاءة، في حين أشرف على تصميم الأزياء كل من أميرة صابر ومحمد ريان. كان هناك فريق مميز للإخراج بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، بالإضافة إلى المخرج المساعد محمود حلواني، والمخرجان المنفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي.

العناصر الفنية والإعلانات

قدم إسلام عباس تصميم المكياج، بينما قام أحمد الجوهري بتصميم الأفيشات والإعلانات الخاصة بالعرض، مما ساهم في إضفاء لمسة فنية إضافية على المسرحية.