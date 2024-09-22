نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا كنت عادي".. عمرو عبد الجليل يرد على غضب أسما إبراهيم لاستضافته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر الفنان عمرو عبد الجليل أول رد فعل ضد تصريحات الإعلامية "أسما إبراهيم" بغضبها من استضافته بإحدى حلقات برنامجها "حبر سري" بسبب إجاباته المختصرة على الأسئلة وعدم الرد على أغلبها.

تعليق عمرو عبد الجليل على غضب أسما إبراهيم



وأكد عمرو عبد الجليل خلال لقاءه مع منصة سبيسيالي الإماراتية أنه كان على طبيعته في سياق الحلقة قائلًا: "أنا كنت عادي جدا اسألوها هي زعلانة ليه بس كده ومش عارف هقول ايه تاني".



وبسؤاله عن طريقة اجاباته في أغلب اللقاءات الإعلامية قال عبد الجليل "هي دي شخصيتي هل لما هروح برنامج هغير شخصيتي؟، وأنا كده في أي مكان الحمد لله".

غضب أسما إبراهيم من عمرو عبد الجليل



يذكر أنه أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم من قبل عن صدمتها في حلقة الفنان عمرو عبد الجليل بسؤالها عنه في إحدى الندوات وقالت: "أنا صدمت فى الفنان عمرو عبد الجليل بسبب حلقته في البرنامج حيث كنت اتمنى أن أقدم أفضل مما قدمناها ولكني اتصدمت بردوده وتعليقاته على الأسئلة التى وجهت له".



وأكدت أنه كان يرفض الرد على معظم الأسئلة وكانت ردوده غير متوقعة وبرغم أنها تحترم عمرو عبد الجليل وتقدره كفنان الا إنه ا ترى إذا كان لا يرغب فى الرد على أسئلة البرنامج لماذا وافق على التواجد به.