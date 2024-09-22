بقرار من وزير الثقافة.. تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قرار بتعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

تعيين تامر عبد المنعم

وصدر تعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى جانب عمله كمدير عام للإدارة العامة للثقافة السينمائية ومديرا تنفيذيا لمشروع سينما الشعب.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ونجح نجاحًا باهرًا وأقام العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا بين المسئولين والجمهور الحاضر لتلك الحفلات.

كانت من أهم تلك الحفلات "حفل الخميس الأخير من كل شهر" والتي بدأها بحفل كوكب الشرق أم كلثوم ثم تبعها بحفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ثم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بالإضافة إلى حفلات الإسراء والمعراج، الليلة المحمدية، حفل عيد الشرطة، حفل انتصارات أكتوبر والذي أحياه الفنان والمطرب الكبير علي الحجار.

نوستالجيا ٩٠/٨٠

من ناحية أخرى قام الفنان تامر عبد المنعم بإخراج العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي لاقى نجاحا كبيرا والذي بدأ في عيد الأضحى المبارك وسافر إلى العديد من المحافظات أهمها بورسعيد والإسماعيلية بالإضافة إلى عرضها في القاهرة على مسرح السامر بالعجوزة.

سعادة تامر عبد المنعم

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا المنصب الكبير وقال: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو على تلك الثقة الكبيرة التي منحني إياها وأتمنى دوما أن أكون عند حسن ظن القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية.

أضاف "عبدالمنعم" رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مسئولية كبيرة وليست سهلة على الإطلاق.