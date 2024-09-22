نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني عن حصول أحمد عصام جوائز في الفاير وورك: أنت الأوحد اللي صمم على تواجد المهنة دي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص تامر حسني على دعم أحمد عصام بعد حصول الأخير على جائزتين في مجال الفاير وورك وجعله يتواجد في مصر، وقام أحمد عصام بنشر ذلك من خلال الانستجرام بأنه حصل على جائزتين الأولى" Guinness world record awarded" والثانية "pyro Nobel awarded ".

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري دعمه لأحمد عصام معلقًا:"أحمد عصام حبيبي وأخويا، فخور بيك يا أحمد أنك واخد جائزتين من أهم جوائز العالم في مجالك، واللي بيفرحني بيك أكتر أننا مينفعش نقول أحمد عصام واحد من أشطر الناس لإنك الأوحد في مهنتك وأنت اللي صممت عليها إنك توجدها في مصر من وانت صغير علشان تكون الأول والأوحد فيها ويبقى في مهنة اسمها كده في مصر ".



واستكمل:" وعلشان كده البلد دائما بتطلبك في المحافل العالمية والأجانب اللي بيجوا من برا بيطلبوك بالاسم، معلش كان لازم نشرح شوية حاجات يمكن كتير من الناس مش عارفينها علشان كده صممت انك تغير bio الانستجرام وتحط جوائزك وتفتخر بها، انت تستحق كل الخير والحب والتقدير يا أحمد والله من أعماق قلبي قدها ونص يابو حمييييد ".

عمل سينمائي في إنتظار تامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد