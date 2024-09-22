نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة يسرا، على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت يسرا صورة جمعتها بـ هشام سليم، وعلقت عليها قائلة: "يفوت الوقت وانت في قلوبنا وعايش معانا بروحك الحلوة.. مفتقدينك أوي ومش قادرة أوصف لك الفراغ اللي احنا فيه من بعدك ياحبيبي..سيرتك الحلو دايما على كل لسان والكلام عنك لحد انهاردة مش بيخلص.. ربنا يرحمك رحمة واسعة ويرزقك أعلى درجات الجنة ويصبر قلوبنا على فراقك ياأغلى الناس".

واختتمت قائلة: "فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب الأخ والصديق الغالي هشام سليم".

منشور يسرا



نبذة عن هشام سليم

ولد الفنان هشام سليم، يوم 27 يناير من عام 1958، مدينة القاهرة، والده هو اللاعب الكبير أسطورة النادي الأهلي ولاحقًا الممثل صالح سليم، وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.



تخرج هشام في معهد السياحة والفنادق وذلك كان عام 1981، وقام بعدها بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.