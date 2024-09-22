نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. فريد يطرح أحدث أغانيه "زمان وجبر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب أحمد فريد، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن موعد طرح أغنيته الجديدة، حيث نشر فيديو جديد معلقًا:" وحشتوني جدًا وراجع ليكم بـ أغنية جديدة بحبها أوى يارب تعجبكم، زمان وجبر يوم الخميس إن شاء الله ".



أعمال أحمد فريد

طرح الفنان أحمد فريد مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "أيام ونسيتها"،عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

كلمات الأغنية:



أيام ونسيتها

خلاص يا حبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض