نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ساموزين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت سلمى صلاح مديرة أعمال الفنان ساموزين، عن تطورات حالته الصحية، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سلمى عبر خاصية الاستوري صورة لـ ساموزين، وعلقت عليها قائلة:" شكرا جميعا على اهتمامكم سامو الحمدلله خرج من المستشفى وهو الآن في فتره الراحة، ربنا يحفظكم جميعا".

منشور مديرة أعمال ساموزين



أخر أعمال ساموزين



وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان سامو زين مؤخرًا ثالث أغنيات ألبوم "الحب" التي تحمل اسم "القبول نعمه" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

تفاصيل أغنية “القبول نعمة”



وأغنية "القبول نعمه" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "القبول نعمه" لـ سامو زين



القبول نعمه

وانت القبول عندك زياده حبتين

كل حاجة طِعمة

تستاهل الواحد يحبك مرتين

كل يوم أحلى

حد يقولي الجمال ده ألاقي زيه فين

عيني عالسحله

اللي اتسحالها قلبي من اول يومين

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع

العيون طلقه

مين بس يقدر عالجمال ده قولي مين

اه يا ليله زرقا

كان قلبي في الشمال حركتو لليمين

بالراحة عليا

انا مش قد الدلع ده كله عالعموم

حظي في ايديا