نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عمر كمال يحيي حفلات غنائية في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء العديد من الحفلات الغنائية في أمريكا، خلال الشهر الجاري، وسوف يبدء تلك الجولات من يوم الخميس المقبل إلى يوم 29 سبتمبر.

آخر أعمال عمر كمال

وكان آخر أعمال عمر كمال، أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج حسام مجدي، ظهر خلال الفيديو كليب الراقصة الاستعراضية ليندا.

كلمات أغنية قطر جيلك

وتقول كلمات الأغنية: "واحدة، واحدة يا قطر جيلك عارف إن مافيش بديلك إنت أصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادي خليهم يقولوا القمر فوق مين يطوله ده البطل لحظة وصوله خطوته بتعمل زلزال بطل ما جاش اللي ينيموا ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا يا نمبر وان في الجامدين عرشك ما جاتش اللي تهدده منك مافيش وبيستوردوا ويا عيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كله يصحى له ويفوق له ده الفرس نازل بتقله ممكن الملعب يروق له إصحو وحش الكون حضر مين على الكوكب ده قده كلهم قدامه هدوا لأ صراحة الله يهدوا ممنوعات والعود خطر عسل قمر من غير أفورة لا شغل ميكب ولا فلترة لمبة كده ماشية منورة كشاف جمالك يعمي العين أسد وعودك عود مفتري تتحسدي لازم تتبخري فتحتي نفسي ع الجمبري وع الجواز وماليكي يمين بشويش ع الأرض حبة الشارع مش حمل دبة خف حبة تزيد محبة إحنا مش قدك يا جامد حد فيكم يروح يقولوا يهدا بالجمدان ده كله لو لمحته أنا مش هحله ده اللي خلا مشاعري قامت ده أنا أزلزل الكوكب زلزلة بس تقولي لي بحبك يا لا وتحطي لينا صورة ع الحالة وسهم راشق بين قلبين عاشقك وعشقي مالوش ترجمة يا ملاك رقيق نازل من السما بطلت من بعدك رمرمة ونويت أكمل نص الدين".