نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. أهم المحطات الفنية في حياة أستاذ الإفيهات يوسف عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد 22 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا، ولكن رغم رحيله عن دنيانا إلا أنا مشاهده عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أنه خطف قلوب محبيه بطريقته المميزة وافيهاته الشهيرة، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أهم المحطات الفنية في حياة أستاذ الإفيهات يوسف عيد.

معلومات عن يوسف عيد

ولد يوسف عيد في 14 نوفمبر 1948، بالقاهرة، حصل على الثانوية الأزهرية واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة التي لا تتعدى مشاهد معدودة في الأعمال الفنية منها أفلام الناظر واضحك الصورة تطلع حلوة والتجربة الدنماركية.

يوسف عيد

مشوار يوسف عيد الفني

وشارك "عيد" في العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما والمسرح، ومن بين تلك الأعمال السينمائية:فيلم عصابة حمادة وتوتو، العسكري شبراوي، الكيف، خمسة باب، النمر والأنثى، كشف المستور، رسالة إلى الوالي، الناظر، فيلم ثقافي، 55 إسعاف، عيال حبيبة، جعلتني مجرما، العيال هربت، اتش دبور، أسف على الإزعاج، وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز أعماله الدرامية:مسلسل لحظات حرجة، الكبير أوي، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، الرجل العناب، بسنت ودياسطي، رياح الشرق، البشاير، رأفت الهجان.