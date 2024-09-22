نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة هشام سليم.. سر رفض والده المايسترو صالح سليم دخوله عالم التمثيل (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الأحد 22 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، ويعتبر من أهم فنانين جيل التسعينات، حيث كان يترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي يشارك بها، ومن ضمن كواليس وأسرار مشواره الفني هو رفض والده المايسترو صالح سليم دخوله عالم التمثيل، ومن خلال هذا التقرير يعرض لكم "دوت الخليج الفني" سبب هذا الرفض.

تفاصيل رفض والد هشام سليم دخوله عالم التمثيل

حل الفنان هشام سليم، قبل وفاته بـ 4 أعوام، ضيفًا في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، وكشف من خلال هذا اللقاء عن كثير من الأسرار حول حياته الخاصة وعلاقته بوالده الراحل صالح سليم.

حيث أشار أن والده كان رافض دخوله مجال التمثيل في بداية مشواره الفني، وكشف سبب هذا الرفض، قائلا:" والدي كان رافض أمثل ، وقالي أن التمثيل زي الكورة بمعنى أنك تبقى نجم النجوم وتبقى لعيب كويس أوي، وفي يوم تتكسر تقعد في البيت ".

وأضاف موضحًا كيف كانت علاقته بوالده، قائلا: "كان حبيبي، هو لحد ماتميت 14 سنة كان والدي صارم معايا لاكن بعد كدة كنت أنا وأبويا أكتر من أصحاب".

نبذة عن هشام سليم

ولد الفنان هشام سليم، يوم 27 يناير من عام 1958، مدينة القاهرة، والده هو اللاعب الكبير أسطورة النادي الأهلي ولاحقًا الممثل صالحسليم، وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.



تخرج هشام في معهد السياحة والفنادق وذلك كان عام 1981، وقام بعدها بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.