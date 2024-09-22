نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. زوجة إسماعيل الليثي تودع نجلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودعت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي نجلها "رضا"، الذي توفي مساء أمس بشكل مأسوي، بعد سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

نعي زوجة إسماعيل الليثي لنجلها

حيث نشرت صورة لزوجها إسماعيل الليثي برفقة نجلها الراحل، وعلقت عليه قائلة:" بنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلوبنا كلنا يا حبيبي يا ابني.. يا رب برد ناري".

منشور زوجة إسماعيل الليثي

منشور زوجة إسماعيل الليثي



تفاصيل وفاة نجل إسماعيل الليثي

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".