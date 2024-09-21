أول مطرب عربي.. ويجز يتربع على "اليوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع مطرب الراب ويجز، أن يحقق نجاحًا هائلًا ويحجز مكانته في قلب الجمهور ليصل إلى رقم قياسي جديد في مسيرته الغنائية، حيث وصل حجم مشاهداته إلى مليار مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعله أول مطرب عربي يصل إلى هذا الإنجاز.

وبلغ عدد مشاهدات ويجزعلى يوتيوب 1، 008، 678، 839 مشاهدة، كما وصل عدد مشتركي القناة إلى 3.65 مليون مشترك.

ومن جانب آخر، كانت الشائعات تطارد مطرب الراب ويجز والفنانة أسماء جلال حتى الآن، حيث أنتشرت أخبار بوجود علاقة عاطفية بينهما، بعد ظهورهم بشكل دائم معًا، وعلق ويجز عن حقيقة علاقتهما بعد انتشار تلك الشائعات، ولم يعلق أي منهما عليها طوال الفترة الماضية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري على حسابة الخاص بـ إنستجرام قائلًا: “شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة، كله بيماركت يا باشا، ويجز قاعد في البيت”.

وصرحت أسماء جلال عن علاقتها بـ ويجز مؤكدة إن ما يجمعهما هو صداقة قوية، نافية وجود أي ارتباط عاطفي كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا".