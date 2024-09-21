نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل وائل كفوري بالسويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيى النجم وائل كفورى حفلًا غنائيًا فى ستوكهولم بالسويد، اليوم السبت، ومن المقرر أن يقدم وائل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء فى مختلف الدول.



آخر أعمال وائل كفوري

وطرح النجم وائل كفورى مؤخرًا، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لآخر دقة" على موقع يوتيوب، ومنصات موسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات وألحان رامى شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

كلمات اغنية لاخر دقة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي / بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

دنيي فيها ببقى

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضل

جوا محفوظ ومكتوب

إلك بفتح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت انا والايام

إلك بفتح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت وانا

ومكتوب على كل دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى