انت الأن تتابع خبر الشامي يتصدر الترند بأغنية دوالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان الشامي الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن أغنيته الجديدة "الدوالي" .

وحقق منشور الشامي على "إنستغرام" عشرات آلاف الإعجابات، فضلاً عن تعليقات المتابعين التي أشادت بالفنان وأعماله، وأثنت على تميزه وإبداعه، متمنين له التوفيق.

أطلق الفنان الشامي أغنيته الجديدة "دوالي" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه.



ونشر الشامي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطعاً من الأغنية المصورة "دوالي"، وأرفقها بتعليق قال فيه "الآن على اليوتيوب".



كلمات أغنية الشامي "دوالي"



دوالي، صوت محبوبي، دوا لي



من نظرة عينها أخذت دوا لي



إجت على حيلي الفيه دوالي



تلفَّ كل عروق إيديي



قربي لجاي لمستك وشفتك



دخيل الكون عيونك وشفتك



دخيل الكون عيونك وشفتك



بيخلّي المتين يحنّي يا ياال حبّايب



أنا ورد بس ورد نرجس



كلّي برد بس صعب أرجف



مش رمية نرد



هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي



أنا ورد بس ورد نرجس



اسمي كافي خلّيني عَجرف



مش رمية نرد



هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ



انا ل ارسم وجهك على القلب



ما حدّ يلمسك لا وحق الرب



لو تطلب قلب لفرش درب



ما يغلى عليكي كل هالدنيا



لو حرقت قلبي بالنهار



بقيو عيوني بنار



حرموا جفوني النوم



اعتدت السهر يا قليبي نام



عودي برضى قلبي فداها يا ما نداك يصرخ أذى



برسم خطاها عودي بِهدا عودي برضى قلبي فدا



أنا ورد بس ورد نرجس



كلّي برد بس صعب أرجف



مش رمية نرد



هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي



أنا ورد بس ورد نرجس



اسمي كافي خلّيني عَجرف



مش رمية نرد



هيدا هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ



دوالي، صوت محبوبي، دوا لي



من نظرة عينها أخذت دوا لي



إجت على حيلي الفيه دوالي



تلفَّ كل عروق إيديي



برسم خطاك



عودي بهدى



عودي برضى



قلبي فداكِ