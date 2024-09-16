نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد أبنائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد نور على الاحتفال بعيد ميلاد أبنائه، من خلال مشاركته بفيديو له يجمع ذكرياتهم معًا، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" أولادي الكبار كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وعافية الله يحفظكم من كل شر بحبكم أتمنى تعقلوا شوية وربنا يهدي الجميع كل سنة وانتم أحلى إثنين في الدنيا بحكم الصلاة والدراسة والجيم وتسمع الكلام هتبقى أحسن واحد في الدنيا ".

تعليقات الجمهور على منشور محمد نور

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحميكم ويحفظكم من كل شر يارب العالمين، ربنا يباركلك فيهم وتشوفوهم بأعلى المراتب.



آخر أعمال محمد نور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد نور ألبوم هو فيه كده، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.