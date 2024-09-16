نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. مايا دياب تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها و جمهورها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنانة مايا دياب

و ظهرت مايا، و هي ترتدي تيشيرت باللون الرومادي يتبع استايل البوي فريند و نسقته مع جيبة جينز باللون الأسود الرصاصي، و أعتمدت على الميكب الهادئ باللون البني و اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع التي تليق بها حيث نالت إعجاب الجمهور و تفاعل معها بشدة.



و علقت على الصور قائلة: " راقَب" و تفاعل معها الجمهور و انهالت التعليقات و منها: "منتظرين بشدة، مفتقدينك، يسعد هالجمال و غيرها من التعليقات المليئة بحب الجمهور لها.

الفنانة مايا دياب



آخر أعمال الفنانة مايا دياب

يشار أن آخر أعمال مايا دياب أغنية “عروس”،والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية "عروس"

تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎هنّوها وغنّوا لها وورود رشوا لها

‎ولعيونها أجمل تهاني

تهاني، تهاني، يي يي يي يي ودولها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎شو حلوة طلتها وشو كبيرة فرحتها

‎بحبيبها وبنصها الثاني

ثاني، ثاني يي يي يي يي الدنيا جمعتها

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

‎تعوا نغني للقمر ناخذ لها أحلى صور

شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎شو بتتمنى نعمل لها الليلة عرسها بحق لها

‎يلا كلنا نغني لها، نغني لها يا قمر.

آخر تصريحات الفنانة مايا دياب



صرحت النجمة مايا دياب في برنامجab talk قائلة: "تطور موضوع الجمال اليوم، صار بياخدك أكتر على التجميل، حتى لو أنت حلو التجميل بيزيدك جمال فبتوصل للمعايير الأعلى اللي ليها علاقة بالجمال، اتغيرت الحياة، ما بعرف إذا للأسف ولا مش للأسف".



وتابعت: "في بلدي المرأة ما خدتش حقها، فأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وبلاقي إن هي النهاردة اتقدمت كتير في كل المجالات في كل الدول العربية، لكن في لبنان لسة متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق".