نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور عن والدها: طريقة وفاته كانت قاسية.. وفي الغُسل كان بيضحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك من خلال إستضافتها في برنامج “كلام نواعم” الذي يتم عرضة عبر شاشة إم بي سي وان.

وقالت ريهام عبد الغفور: بتمنى أكون شبهه في أخلاقه وإنسانيته وهو كان شخص عظيم أوي وكريم ونبيل، بيتعامل مع الناس كلها بحب غير طبيعي، وأكتر شخص في الدنيا عمره ما خذلني ولا خذل حد من أولاده وعمر ما حد طلب منه أي حاجة وأتأخر عليه بالعكس وكان هو الأب المثالي، متفهم أوي وحنين بشكل مبالغ فيه، وهو شخص عايش للآخرين مش بيعمل حاجة لنفسه خالص، وفقد أب طيب وحنين شيء قاسي وطريقة الوفاة كانت قاسية، وفي الغُسل كان بيضحك لدرجة أني افتكرته صاحي.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “كتالوج” والتي من المقرر عرضة خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر منصة "نتفلكس".

يدور في إطار الإثارة والتشويق والرعب، في أواخر ستينيات القرن الماضي عبر 10 حلقات، وتجسد فيه شخصية زوجة تتعرض مع زوجها وابنيهما للعديد من المشاكل والصعوبات، ويحاولون التغلب عليها، إخراج وليد الحلفاوي.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" من بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، تارا عماد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل ظلم المصطبة

أما مسلسل ظُلم المصطبة والمقرر عرضه في رمضان 2025، فتشارك ريهام عبدالغفور في بطولته مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

ومن ناحية اخري، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل "إجازة وضع" ويشاركها في بطولته الفنان محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.