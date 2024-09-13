نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تثمين الدور الثقافي للسينما".. شعار الدورة 29 للمهرجان الدولي لسينما المؤلفة بالرباط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحتفل عاصمة المملكة المغربية الرباط، هذا العام بالدورة 29 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف الذي يقام في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر القادم.



ويتميز برنامج المهرجان في هذه الدورة بأنشطة متنوعة وغنية في مجال السينما بحضور متميز لمخرجين ومنتجين وسينمائيين عالميين.

أهداف دورة مهرجان الدولي للسينما بالرباط



وتهدف الدورة القادمة للمهرجان إلى أن تكون فضاء للثقافة والحرية والتسامح وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة، تحت الرئاسة الفخرية للسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.



وسيحتفل المهرجان على عادته بضيف شرف هذا العام وهي المملكة الأردنية الهاشمية، التي سينعكس حضورها من خلال مشاركة الممثلة الأردنية صبا مبارك كعضو في لجنة تحكيم المسابقة وكذلك من خلال اللقاءات مع مخرجين ومنتجين اردنيين وسينمائيين بالإضافة إلى عرض مجموعة من الافلام والإنتاجات السينمائية الأردنية الدولية.

وستقدم هذه الدورة للمشاركين والجمهور الجديد في الإنتاجات السينمائية الدولية والأحداث الاستثنائية لسينما المؤلف مع فسح المجال لتنافسية عالية الجودة بحضور صانعي أفلام حققوا شهرة عالمية وكذلك إعطاء الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والتجارب في مجال الفن السابع.