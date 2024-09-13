نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة..سيمون تحتفل بعيد ميلاد هشام عباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على مشاركة ذكرياتها مع صديقها الفنان هشام عباس تزامنا بالاحتفال بعيد ميلاده حيث عبرت عن حبها وصداقتهما ورحلتهما الفنية خلال مشاركتها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:" أخ وصديق من البدايات من أول شريط كاسيت هندسة صوت ويغني معانا والعرايس في بتكلم جد وحفلات عشرة طويلة وغالية إنسان وفنان متميز ومختلف كل سنة وانت طيب يا هشام يا طيب".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أجمل سيمو وهشام، ربنا يبارك في عمره وعيد ميلاد سعيد، ناطرينكم بحفلات تانية كثير، احلى جيل، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.