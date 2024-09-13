نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأعمال المنتظرة لـ ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني، حيث تشارك بأكثر من عمل أبرزهم فيلم الهنا اللى انا فيه،و مسلسل رقم سرى، مسلسل جودر ألف وليلة وليلة، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأعمال المنتظرة لياسمين رئيس.



تنتظر الفنانة ياسمين رئيس استئناف تصوير جودر، والمقررعرضه في رمضان المقبل، مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

كما بدأت الفنانة ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللى انا فيه بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وحاتم صلاح، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى، وهو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض في موسم رأس السنة المقبل، حيث يدور الفيلم في إطار تشويقى كوميدى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى الفنانين خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل مسلسل رقم سري

و تصور ياسمين حاليا مسلسل رقم سرى المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولة العمل صدقى صخر، عمرو وهبة ورامى الطمبارى، ناردين فرج، وآخرون.