نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان... تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 13 سبتمبر ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان، والذي تميز بالإصرار والعزيمة والذكاء والطموح، وتميز بخفة دم.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ إبراهيم سعفان

نشأة إبراهيم سعفان

ولد ابراهيم سعفان في 13 سبتمبر عام 1924، وبسبب فصاحته وحبه الكبير للفن، استطاع أن يصبح واحدًا من أهم النجوم في عالم الكوميديا، فكان للراحل إفيهات في الأعمال الفنية التي شارك بها لا تنسى، منها: ضحكتني يا قصير وغيرها.

أزمة شديدة لاحقت ابراهيم سعفان

عاش ابراهيم سعفان في حياة مأساوية، فـ من أصعب المواقف التي مر بها سعفان في حياته، هي قصة فقده 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد ثم فتاة بسبب إصابتهم بـ الجفاف.



وبإيمانه الشديد، ورضائه بقضاء الله وقدره، استطاع أن يتغلب إبراهيم سعفان على هذا الابتلاء، وحينما رُزِقَ بطفل جديد أطلق عليه اسم رضا، وبعدها أنجبت زوجته 4 أبناء آخرين.

أبرز أعماله الفنية



نجح الفنان ابراهيم سعفان في العديد من الأعمال التي جعلته من أبرز النجوم على الساحة الفنية أبرزها: 30 يوم في السجن، مسرحية الدبور، أونكل زيزو حبيبي، مذكرات الآنسة منال، ميرامار، أزمة سكن، سفاح النساء.

