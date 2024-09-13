صبا مبارك تخطف الأنظار بحفل افتتاح النسخة السادسة من مهرجان ملتقى ميدفست

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة صبا مبارك في خطف قلوب الجماهير بحفل افتتاح النسخة السادسة من مهرجان ملتقى ميدفست.

أبرز الحاضرين بافتتاح النسخة السادسة من مهرجان ملتقى ميدفست

وحرص على حضور حفل الافتتاح عددا كبيرا من نجوم وصنّاع الفن، بينهم: المخرج أمير رمسيس، صبا مبارك، هنا شيحة، عمر الشناوي، والمخرجة نادين خان، والمخرج أمجد أبو العلا، الفنانة يارا جبران، وكريمة منصور والمخرجة مريم ابو عرف والموسيقار نبيل علي ماهر والناقد احمد شوقي، والمنتج صفى الدين محمود، والمخرج كريستوفر صابر والسيناريست محمد هشام عبيه، إلى جانب مشاهير المجتمع في مجالات مختلفة.

أما التكريم الثاني فقدمه مينا، وكان للنجمة صبا مبارك، وقبل صعودها على المسرح عرض فيديو لمجموعة من أصدقائها المقربين وأسرتها وصناع الفن، الذين قدموا لها التهنئة على التكريم، مؤكدين أنها تستحقه وأثنوا على موهبتها وعطاءها،.

ومن جانبه حرصت صبا على تقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعمها وقالت:"شكرا ميدفست، شكرا مينا وخالد على التكريم، تكريم من هذا النوع عندما يأتي بعد لحظة انت غير واثق ماذا تفعل لأن التمثيل شيء صعب جدا، فأحيانا ننتظر شهور وسنوات لنرى نتاج عملنا أقول تكريم مثل هذا يجعلك تشعر على الأقل أنك تفعل شيئا صحيحا، شكرا لمن يثقون بي ويمنحوني الأدوار، وأريد أن أشكر عائلتي".

وتابعت "أحب أن أكون ممثلة وألعب أدوارا أفضل من التي قدمتها"، وتحدثت عن أن مرور الإنسان بالفشل يدفعه للتعلم والبحث عن النجاح "لأن الفشل جزء من هذه الرحلة، ويجعلك تعرف كيف تعيد تشكيل ما كُسر وتبني طبقات"، وظهرت النجمة هنا شيحة، على المسرح وفاجئت صديقتها صبا بأنها من ستقوم بمنحها التكريم، وقالت "التمثيل لعبة أهم حاجة فيها تكون مصدق وتحب ما تقوم به، عندما تحب سيصدقك الجميع، وانتِ صبا عملتِ المعادلة ببساطة"، وأهدت صبا مبارك الجائزة لنضال الشعب الفلسطيني.

