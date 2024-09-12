نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح أغنية "برج الروقان" بالتعاون مع أبلة فاهيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "برج الروقان"، مع أبلة فاهيتا، وذلك على هامش لقائها في برنامج "بيت السعد"، الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي"، والذي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد.

تفاصيل أغنية "برج الروقان"

وأغنية برج الروقان، لـ أحمد سعد وأيلة فاهيتا، من كلمات محمد حسن النجار، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس.

منشور أحمد سعد



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:



مواليد برج الروقان، ودماغي من الاخر سابقه

عايشه بحب الفصلان

ومعنديش ولا حاجه فارقه

ليفل الوحش انا قفلته

وصاحبت الليل وسهرته

ومعنديش اي روتين علشان مبحبش ست

مواليد برج الروقان

مصاحبش غير ناس حباها

ولا عمري اروح في مكان

غير لو فيه حاجه انا حساها

تنكه والسر في تقلي

روقان الدنيا لازق لي

الناس بيمرنوا عضلاتهم

وانا بمرن انا عقلي.

آخر أعمال أحمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه ديو جديد بعنوان “الزين” بمشاركة النجم الجزائري الشاب خالد فى أول تعاون بينهما

تفاصيل أغنية "الزين"

وطرحت أغنية "الزين" علي اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.