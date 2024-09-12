نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "ديبو".. محمد أنور يداعب أسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم محمد انور تصوير مسلسله الجديد "ديبو"، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي" بدءا من 13 سبتمبر الجاري.

محمد أنور يداعب أسد

شارك محمد أنور جمهوره عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام فيديو من كواليس تصوير أحدث أعماله مسلسل "ديبو"، وظهر في الفيديو وهو يقوم بإطعام أسد عبر القفص الخاص به.

تعليق محمد أنور على مداعبة الأسد

وكتب انور على الفيديو: "أنا وعلوش صاحبي من كواليس مسلسل ديبو استنونا من بكره حلقتين في الاسبوع كل جمعه وسبت ان شاء الله الساعه 9 مساء على يانجو بلاي".

تفاصيل مسلسل ديبو

ومسلسل "ديبو" تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي، ومن المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي" بدءا من 13 سبتمبر الجاري، تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي.

عدد حلقات مسلسل ديبو

يتكون مسلسل ديبو من 12 حلقة يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

قصة مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي" بدءا من 13 سبتمبر الجاري.

اخر اعمال محمد أنور

وكان اخر اعمال محمد أنور هو فيلم "جوازة توكسيك"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة وأن كلا منهما ينتمي إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.