نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضيعت عمري على الستات.. أحمد سعد يتحدث عن علاقاته النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد سعد خلال برنامجه بيت السعد الذي يقدمه مع شقيقه عمرو سعد على قنوات mbc في أولى تجاربهما في التقديم التلفزيوني، عن علاقاته النسائية وتجاربه السابقة مع الزواج، وقال سعد: أنا بحب الستات جدًا، وأنا في حياتي أصلًا ضيعت عمري كله على الستات.

أحمد سعد يتحدث عن الستات

وأضاف سعد: عندما تكتئب المرأة تذهب إلى الرجل ليكتئب معها علشان ما بتحبش تكتئب لوحدها، سكوت المرأة فجأة معناه أنها قفشت حاجة على الموبايل بتاعك، وأنا السكوت ده بيقتلني، ولما بخش على مراتي الأقيها ساكتة أعرف أنها مسكت تليفوني، لو كنت ست كنت هبقى ست منحرفة لإني مش بحب أبقى ملك حد، ولو راجل ضربني بالقلم كنت هعيط.

أحدث أغاني أحمد سعد

ومن ناحية أخرى، طرح أحمد سعد أمس أحدث أغانيه الزين والتي قدمها في دويتو مع الشاب خالد، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية الزين

كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكه دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، غي شوفتك هبلني الزين، ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين، قلبي يبغيك انتي، وين تروحي اديني معاك، ننسى روحي وما ننساك، وانتي داويني بدواك، ياعمري حياتي، نهديها لك انتي، تعالي هنا مره مره، وانا معاك كل مره، ده انت بس اللي في قلبي، والباقيين بره بره، قلبي ليك دقه دقه، ما تزقوش زقه زقه، ده انت بس اللي في عيني، والباقين لا لا، غي شوفتك هبلني الزين، ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد هو أغنيته بنت ناس، والتي تجاوزت حتى الآن مليون ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية تعتمد على الغزل وتصدر بها أحمد سعد مؤخرًا تريندات السوشيال، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، توزيع ومكس وماستر إيهاب كلوبيكس، سولو محمود شاهي، وجيتار أندرو ماهر.