نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد الشرنوبي يطرح أغنية جديدة ويُخير الجمهور بين هذه الأغنيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن طرحه أغنية جديدة اليوم وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر فيديو وهو يسأل الجمهور عن توقعه أي أغنية سوف يطرحها وقد نشر تصويت على الفيديو بين ثلاث أغاني وهم (اتداريت، حالي، ولا 1000 ليلة).

منشور محمد الشرنوبي



"ملكة زمانك" أغنية جديدة لـ الشرنوبي

طرح محمد الشرنوبي من خلال حسابه الشخصي عبر يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "ملكة زمانك" وهى من كلماته وألحانه وذلك بالرغم من أزمته مع سارة الطباخ وهى من كلماته وألحانه

كلمات أغنية "ملكة زمانك" لـ الشرنوبي

الحال ده يعني يرضي مين؟

مش كان زمانا كويسين

معقولة يعني في كلمتين

يتهدوا سنين

كان بينا بكرة أديه مجاش

كان في سكك ومروحنهاش

كان في حياه وماعيشنهاش

سيبناها لمين؟

طب ده أنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب؟

ده أنا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

لو كنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب؟ ده أنا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

وقت ما اخترتي الغياب

كنتي قولي نكون صحاب

حتى كنا نلاقي باب

يوصل لرجوع

كان زماننا مكملين

عِندك ده ودانا فين؟

زعلانة بتعاتب حزين

ومفيش موضوع

طب ده أنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب؟

ده أنا كنت هكون واحد بدالى

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

آخر أعمال شرنوبي

يذكر أن آخر أعمال شرنوبي أغنية إستغنينا.



كلمات أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي



إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا