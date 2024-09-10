نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفية حشرية..سارة الشامي تروج لدورها في مسلسل "ديبو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة سارة الشامي إلى دورها في مسلسل "ديبو" الذي من المقرر عرضه قريبًا، وكشفت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تفاصيل شخصيتها مشيرة إلى أنها تجسد شخصية صحفية حشرية.

تفاصيل مسلسل ديبو

يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي.

من المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور لما يحتويه من أحداث مشوقة وأسلوب سرد مميز.

أحداث مسلسل “ديبو”

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

آخر أعمال سارة الشامي



وشارك سارة الشامي في مسلسل الحشاشين، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2024، من بطولة كريم عبد العزيز، وشارك في العمل كل من: ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، محمد رضوان، أحمد عبدالوهاب، وغيرهم من ضيف الشرف، والعمل من وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.