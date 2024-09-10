نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تزوجت 9 مرات والحب ليس من أول نظرة وهذا سر شبابي".. أبرز تصريحات دينا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خلال لقاءها في برنامج "القاهرة اليوم"، شاركت الفنانة والراقصة دينا تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، حيث كشفت عن عدد زيجاتها وتجربتها مع الحب، كما أعربت عن موقفها من الزواج مرة أخرى، معبرة عن آرائها الصريحة حول هذه المواضيع التي أثارت اهتمام جمهورها.

أول حب في حياة دينا

استعادت دينا ذكرياتها مع أول حب في حياتها، مشيرة إلى أنه كان شخصًا يُدعى طارق الجيار، شقيق الفنان الراحل هادي الجيار.

وذكرت: "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدًا، وتوفى وأنا عندي 15 سنة. اتخطبنا، ولبست فستان أبيض قصير، وكان هذا أول حب وأهم حب في حياتي".

وعبّرت عن مدى تأثير هذه العلاقة على حياتها العاطفية في تلك الفترة.

الزواج والتجربة الشخصية

تحدثت دينا عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت 9 مرات، وعلقت قائلة: "مش رقم مفزع، تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة".

وأضافت أنها لم تكن تخطط للزواج بهذا العدد من المرات، وأن الحياة تسير في اتجاهات غير متوقعة. ورغم ذلك، أكدت دينا أنها لا ترى مانعًا في الزواج مرة أخرى، قائلة: "معنديش مانع أتجوز تاني، مفيش حاجة ثابتة، والدنيا دايمًا بتاخدك لمواقف جديدة".

مفهوم الحب عند دينا

ناقشت دينا مفهوم الحب من وجهة نظرها، مؤكدة أنها شخصية رومانسية لكنها لا تؤمن بفكرة الحب الجاهز، قائلة: "الحب مش حاجة موجودة كده لوحدها، أنت اللي بتخلقه، الحب من أول نظرة دا بيحصل في المسلسلات التركي، لكن في الواقع أنت اللي بتبني لحظات السعادة لنفسك".

موقفها من الانتقادات حول الرقص

فيما يخص الانتقادات التي توجه لها بسبب مهنتها كراقصة شرقية، ردت دينا بشكل صريح، موضحة أنها تعتبر نفسها حرة فيما تفعله، وقالت: "اللي مدايق من شغلي ميتفرجش، أنا بشتغل بفلوس مش ببلاش، لو مكنتش كفء مكنش حد هيجيبني أو يدفعلي".

كانت هذه التصريحات إشارة إلى موقفها الرافض للانتقادات وتأكيدها على احترامها لمهنتها.

سر شبابها وحيويتها

في نهاية الحوار، تحدثت دينا عن مظهرها الشاب وسر احتفاظها بحيويتها رغم تقدمها في العمر.

وأوضحت أن البعض يسألها عن السبب وراء عدم ظهور علامات الكبر عليها، وأكدت: "أنا كبرت فعلًا، لكن مش بيبان عليا مبحبش أتأثر بالكلام علشان ماضايقش اللي بيحبوني".