نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشور لها عبر حسابها الشخصي علي انستجرام، عن اسم مسلسلها في رمضان 2025، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين.

اسم مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

وجاء اسم مسلسل ياسمين عبد العزيز بعنوان “وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام، إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

احدث تعاون بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

يتعاون الثنائي كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد والمقرر عرضه في رمضان 2025، وايضا يتعاونا في مسرحية جديده، حسب ما أعلن كريم فهمي خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي، وقال فهمي: إن شاء الله في مسرحية جديدة تجمعني مع ياسمين عبد العزيز، وتجربة هتعجب الناس، وبيشارك معانا عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، مايان السيد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.

اخر تعاون بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن الثنائي كريم فهمي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمعهما مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020، حيث ناقش المسلسل قضية الطلاق وأثرها على المرأة في المجتمع العربي، حيث ظهرت من خلاله ياسمين عبد العزيز زوجة الفنان شريف منير خلال أحداث المسلسل واسمها غالية عبد الرحمن، ويوضح البرومو الدعائي أن شريف منير يطلقها فجأة، وتتعرف على الفنان كريم فهمي، وضم مسلسل ايضا: أحمد صلاح حسني، شريف منير، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، محمد عز، ثراء جبيل، إيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وتحت قيادة المخرج مصطفى فكري.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، الذي عر في رمضان 2023، العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي.

احدث اعمال كريم فهمي

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.