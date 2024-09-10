نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد رجب فى مسلسله الجديد رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد رجب لمسلسله الجديد، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، يدور في إطار اجتماعي، من تأليف محمود حمدان.

اسم مسلسل محمد رجب الجديد

أعلن محمد رجب عن اسم مسلسله الجديد، الذي جاء بعنوان الحلنجي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

تفاصيل شخصية محمد رجب بـ مسلسل الحلنجى

يظهر محمد رجب بشخصية نصاب خلال أحداث الحلنجي، تدور احداثه في إطار اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع النجوم المشاركين بجوار رجب في البطولة.

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية اخري، يرتبط محمد رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم يجري التحضير له، ومن المقرر الكشف تفاصيل هذه الأعمال فور الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين بها، وتحديد موعد بدء التصوير.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو ظهوره ضيف شرف في مسلسل الحشاشين، وقدم خلاله شخصية أمير قلعة ألموت، وترك مشهده بصمة وأثر كبير في المشاهدين، والعمل كان من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وايضا شارك في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، وأحمد عبدالله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وايضا ضيف شرف في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

كما عُرض له مسلسل مشوار الونش في 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تكون من 45 حلقة، وشارك به ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.