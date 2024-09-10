نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. أبطال مسلسل "عمر أفندي" في برنامج "معكم" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مثيرة، تستعد الإعلامية منى الشاذلي لاستقبال أبطال مسلسل "عمر أفندي" في برنامجها الشهير "معكم"، المذاع على قناة أون. ستُذاع الحلقة الخاصة يوم الخميس المقبل، الموافق 12 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث سيكون اللقاء فرصة للتعرف على كواليس العمل وتجربة النجوم.

نجوم مسلسل "عمر أفندي" في البرنامج



تأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل خلال فترة عرضه على قناة أون ومنصة واتش ات الرقمية. سيتواجد في البرنامج أبطال العمل، ومن بينهم الفنان أحمد حاتم، الفنان مصطفى أبو سريع، والفنان محمد رضوان، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين الذين ساهموا في نجاح المسلسل.

تعليق حول الجزء الثاني



علق منتج مسلسل "عمر أفندي" على الأنباء المتعلقة بإمكانية إنتاج جزء ثاني من المسلسل، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا جارية لتحضير هذا الجزء.

وأوضح أن العمل على الجزء الجديد مستمر، ولكنهم لن يواصلوا إنتاجه إلا إذا كان بمستوى جودة الجزء الأول أو أفضل.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



يروي مسلسل "عمر أفندي" قصة عمر، الذي يعاني من مشاكل مع زوجته ذات الطبقة الاجتماعية الأعلى ووالدها المتسلط. بعد وفاة والده الذي نصحه بعدم الزواج منها، يجد عمر نفسه في حالة صدمة.

تتعقد الأمور عندما ينتقل بشكل غير متوقع إلى زمن الأربعينات، مما يخلق صراعًا داخليًا بين الحاضر والماضي.