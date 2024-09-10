رامي وحيد يتصدر الترند بعد إعلان مشاركته في الفيلم الأمريكي "Living with Grandma"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان رامي وحيد الترند بعد إعلانه عبر إنستجرام عن مشاركته في الفيلم الأمريكي "Living with Grandma".

وأعرب عن حماسه وتطلعه لتحقيق النجاح في هذه التجربة السينمائية، وقد علق قائلًا: "أول خطوة لي في السينما الأمريكية فيلم Living with Grandma عن قصة حقيقية، أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن الظن."

مشاركة رامي وحيد في الدراما المصرية

مؤخرًا، شارك رامي وحيد في مسلسل "إلا أنا"، الذي يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المستوحاة من قصص حياتية للكاتب يسري الفخراني.

يروي المسلسل مجموعة من القصص المستقلة على مدار 60 حلقة، حيث تركز كل قصة منها على موضوعات تهم المجتمع والمرأة.

هذه المشاركة تعكس قدرة رامي على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة في الدراما المصرية.

رامي وحيد

حياته الشخصية وزواجه

كان رامي وحيد قد تصدر الترند في وقت سابق من هذا العام بعد إعلان زواجه. أوضح أن هدفه من الإعلان كان إشهار الزواج وليس لفت الانتباه.

سافر رامي مع عروسه إلى أمريكا لارتباطه بتصوير الفيلم الجديد في لوس أنجلوس.

أكد أنه سيعود إلى مصر فور انتهاء التصوير، وشكر كل من هنأه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعماله السابقة ومراحل حياته

بدأ رامي وحيد مسيرته الفنية في عام 1995 من خلال فيلم "الجراج" مع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، حيث كان وقتها طالبًا في الثانوية العامة.

بعد ذلك، ابتعد عن الساحة الفنية لمدة سبع سنوات قبل أن يعود في بداية الألفية الجديدة، حيث انطلق في عالم السينما والدراما، برز في أدوار متنوعة، وخاصة في أدوار الشر.

رامي وحيد، المولود في 17 أبريل 1975 بالقاهرة، نشأ في أسرة فنية حيث كان والده الفنان الراحل سمير وحيد.

درس في كلية السياحة والفنادق وتخصص في الإرشاد السياحي، كما التحق بعدة ورش تمثيلية ودرس فن تحريك العرائس، كان أيضًا لاعبًا في فريق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يختار مجال التمثيل.