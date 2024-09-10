نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوسترات الرسمية لـ "برغم القانون" قبل عرضه على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة "ON" حصريًا بداية من يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر مسلسل "برغم القانون"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل “برغم القانون”

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

أحداث مسلسل برغم القانون

يدور في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.