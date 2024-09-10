نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركتها مع محمد إمام في مسلسله الجديد.. مي عز الدين تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محرك البحث عبر مؤشر البحث "جوجل "وذلك بعد مشاركتها في مسلسل "الكينغ "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025.

أحداث مسلسل "الكينغ"



وتدور أحداث مسلسل "الكينغ" في إطار تشويقي اجتماعي، عن شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه العديد من الأزمات التي يسعى لحلها مع تطور الأحداث، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الأسابيع القادمة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.

أخر أعمال مي عز الدين ومحمد إمام



ويذكر أن شاركت الفنانة مي عز الدين بجانب الفنان محمد إمام في مسلسل “دلع البنات” الذي تم عرضه في رمضان 2014، الذي إستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضة.

دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل دلع البنات



المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومن بطولة مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، ومحمد عادل إمام، وريم البارودى، وسعد الصغير، وفادية عبدالغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى وعمر مصطفى متولى، وحجاج عبدالعظيم، وسناء يوسف، ومحمد سليمان، وإنتاج شركة «MBA» للمنتج الفنى محمود شميس.