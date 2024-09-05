روجينا ترد على الناقد طارق الشناوي.. والسبب مسلسل "سر إلهي"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة روجينا على الناقد طارق الشناوي، بعد انتقاده لمسلسلها الآخير "سر إلهي" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وذلك من خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090".



وقالت روجينا: "أولاَ أنا بحترم جدًا أستاذ طارق الشناوي، وبحترم أى نقد سواء التقد دة معايا أو ضدي، وانا بحترم النقد،لأن أنا بشتغل مهنة للملأ وللعلن،فاأنا طلما اشتغلتها فا انا موافقة أن حد ينقدني ".

وتابعت: "في أكتر من حاجة لفتت نظري للموضوع، أولا هو قال أن دة ثالث مسلسل، ودة بالنسبالي رابع مسلسل، فا معنى كدة أن هو متفرجش، ثانيا النقد دة ليه قواعد، احنا اتعلمنا كدة في المعهد ، استنيت منه أن هو يقول هي عملت الشخصية مش مظبوطة، هي تفاصيل الشخصية كانت بعيدة عنها، المشهد دة كانت خارج الشخصية، لاكن هو قال رأي، هو رأيه حر فيه، وأنا كمان حرة أخد بهذا الرأي ولا لا".

واختتمت: "انا معنديش مشكلة خالص معاه المشكلة بينه وبين أشرف، ودة موضوع محله القضاء، أنا مليش علاقة بيه ".



تفاصيل مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

والمسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي